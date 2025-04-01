Одна из самых востребованных государственных услуг – замена удостоверения личности, до конца апреля будет переведена в онлайн-формат. Об этом на заседании Правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.
По его словам, специалистами уже успешно протестирована AI-модель, которая оценивает фотографию гражданина на соответствие требованиям. То есть гражданам в будущем для получения удостоверения личности необходимо будет только пройти идентификацию на платформе eGove, загрузить фото и подпись, оплатить онлайн и дождаться SMS о готовности документа.
«В 2024 году операторами ЦОН оказано 15,2 млн услуг. При этом 80% всех обращений связаны с десятью услугами. Совместно с госорганами мы разработали дорожные карты по их автоматизации и переводу в безальтернативный онлайн-формат. На первом этапе: замена удостоверений личности, выдача ЭЦП, разрешения трудовым иммигрантам. Далее последуют регистрационные услуги: транспорт, недвижимость, документация на землю. Наша цель – снизить нагрузку на ЦОНы на 50% уже к концу года», — отметил министр.
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