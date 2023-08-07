Госзакупки офисной бумаги импортного производства запретят в Казахстане

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило проект постановления правительства «О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима», сообщает zakon.kz.

Изъятие из национального режима — это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

В проекте говорится:

«При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, по перечню согласно приложению к настоящему постановлению (далее – товары), за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан.»

В перечень включена бумага, используемая для письма, печати или других графических целей в форматах А3 и А4.

При этом к участию в государственных закупках допустят товары, произведенные потенциальным поставщиком, находящимися в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

В случае принятия документа предложенное изъятие из национального режима при осуществлении госзакупок будет действовать в течение двух лет.

В пояснительной записке указано, что проект постановления разработан с целью защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения объемов производства офисной бумаги в форматах А3 и А4. В итоге увеличится выпуск продукции, открытие новых и модернизация существующих производств, создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет в течение срока действия постановления.

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