Готовимся 25-градусным морозам. Прогноз погоды на 18-20 ноября

18-19 ноября с Антлантическим циклоном и с прохождением атмосферных фронтов, на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки.

По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер в северной половине страны с метелью.

20 ноября, с вторжением холодного Северо-Западного антициклона, на большей части республики ожидается прекращение осадков, однако на западе и северо-западе страны, под влиянием очередного циклона, вновь пройдут дождь, снег.

Колебание температуры воздуха на западе Казахстана ночью 0-5 до 5-10 мороза, на северо-западе, севере, в центре от 5-15 до 15-25 мороза, в южных регионах понижение температуры воздуха от 5-13 до 8-16 мороза,на востоке от 2-10 до 15-25 мороза.

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