Готовимся. Прогноз погоды на выходные дни

Прогноз погоды на 7-10 октября озвучили синоптики Казгидромета.

В предстоящие выходные дни глубокая ложбина циклона, с центром над Баренцевым морем, смещаясь с запада на восток по территории Казахстана, вызовет на своем пути осадки в виде дождя: в северных, восточных и горных районах страны в ночные и утренние часы возможен переход дождя в мокрый снег, будут наблюдаться туманы, усиливаться ветер, на юге и западе республики с пыльной бурей. Следом за ложбиной смещается холодный антициклон из районов Европы, который в начале новой недели вызовет прекращение осадков на западе, а затем и на севере республики.

Ожидается кратковременное понижение температуры воздуха:

на севере, востоке и в центре страны в ночные часы от 3 мороза до 5 тепла, днем до 3-13 тепла.

На западе республики ночью до 1-9 тепла, днем воздух прогреется до 15-25 тепла.

На юге Казахстана ночью до 1-6 тепла, в горных районах до 2-7 мороза, днем до 12-20 тепла.

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