Готовимся. Синоптики предупреждают о надвигающемся циклоне

В северной половине Казахстана понижение температуры воздуха.

19 октября на большей части Казахстана еще сохранится погода без осадков.

Затем на территорию будет смещаться с запада на восток Северо-западный циклон и атмосферные фронты.

Они вызовут на своем пути осадки (дождь, снег), усиление ветра.

Лишь в юго-восточных и восточных регионах все еще сохранится ясная погода.

Температура воздуха ночью на большей части республики составит 2 мороза-10 тепла.

В дневное же время в северной половине страны температура воздуха будет постепенно понижаться от 10-15 до 5-10 тепла.

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