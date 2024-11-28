Магнитные бури охватят Землю в четверг и пятницу, 28 и 29 ноября. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Ближе к ночи 28 ноября на Землю обрушится слабая магнитная буря уровня G1, сообщает m24.ru
После 6:00 мск 29 ноября планету накроет более сильная шестибалльная волна уровня G2, которая продлится до 12:00 мск.
По данным специалистов лаборатории, вероятность магнитной бури 29 ноября составляет 20%, вероятность сильного магнитного шторма — 40%.
Прогноз на декабрь показывает, что после бури магнитосфера будет пребывать в спокойном состоянии практически до конца 2024 года.