Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенной коллегии правоохранительных органов.

«Принимаются системные меры для борьбы с коррупцией. По моему поручению средства, изъятые по решению судов у коррупционеров, направляются на строительство школ. Всего за три года свыше 150 миллиардов тенге передано на возведение 89 школ (61 школа введена в эксплуатацию). Между тем, в новых политических и социально-экономических условиях задача эффективного противодействия коррупции требует новых подходов. Мы целенаправленно укрепляем потенциал индустрии гостеприимства, развиваем туризм и уделяем большое внимание обеспечению безопасности наших зарубежных гостей. Сегодня каждый турист при въезде в Казахстан вместе с памяткой по безопасности получает в аэропорту новую сим-карту с базовым интернет-пакетом и доступом к мобильной связи. Наша общая задача – сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Способность защищать права и свободы граждан, поддерживать спокойствие и порядок в стране становится ключевым фактором благополучия и успешного развития любой нации. Поэтому Казахстан должен укрепить потенциал всей системы правопорядка и упрочить свой статус государства, вносящего существенную лепту в обеспечение безопасности в регионе. Правоохранительным органам нужно быть готовыми к глубоким преобразованиям.Усилия ответственных органов должны быть продуманными, согласованными и ориентированными на реальное изменение ситуации», — отметил президент.

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