Готовятся преступления в школах. Распространяемое сообщение прокомментировала полиция Костанайской области

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
В социальных сетях распространяется заведомо ложная информация о том, что неизвестными лицами в нескольких школах Костаная готовятся преступления. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области на странице в Фейсбук.
По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма полицией возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению автора рассылок.
«Просим не поддаваться на провокации, не допускать пересылку сообщения и доверять лишь официальной информации. За распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность»,- сообщили в ДП.
В ДП напомнили, что ранее в феврале месяце аналогичное сообщения были разосланы учащимся одной из школ города Костаная. В последующем полиция установила 10-летнего школьника.