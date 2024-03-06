Готовятся преступления в школах. Распространяемое сообщение прокомментировала полиция Костанайской области

В социальных сетях распространяется заведомо ложная информация о том, что неизвестными лицами в нескольких школах Костаная готовятся преступления. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области на странице в Фейсбук.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма полицией возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению автора рассылок.

«Просим не поддаваться на провокации, не допускать пересылку сообщения и доверять лишь официальной информации. За распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность»,- сообщили в ДП.

В ДП напомнили, что ранее в феврале месяце аналогичное сообщения были разосланы учащимся одной из школ города Костаная. В последующем полиция установила 10-летнего школьника.

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