«Готовят тысячи мешков для трупов»: казахстанцы обсуждают шокирующее видео

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Казахстанцы обсуждают шокирующее видео, демонстрирующее склад упакованных в коробки мешков для трупов. Пользователи предполагают, что мешки предназначены для тех, кто получит вакцину от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Видеоролик выложил в Сеть пользователь с ником @_TheCoolTwin. На кадрах видно, как сотрудник склада, предположительно, принадлежащего компании Amazon, показывает паллеты с сотнями коробок. На некоторых из них видна надпись, гласящая, что внутри мешки для трупов. Позже часть коробок забирает грузовик с логотипом службы доставки FedEx. Как отмечает издание, выросшая потребность в мешках для тел погибших в США связана не с вакцинацией, а с увеличением смертности от COVID-19.
Утверждения о том, что вакцина против COVID-19 может привести к смерти, безосновательны, пишет Stopfake.kz. Безопасность и эффективность препаратов доказаны клиническими исследованиями.
Также стоит отметить, что ни в видео, ни в описании к нему не сказано, для скольких больниц, городов и стран предназначены изготовленные мешки. Вполне вероятно, что товар со склада отправляют в разные точки мира. Это объясняет количество товара.
Официальные представители компании Amazon, которой, предположительно, принадлежит снятый на видео склад, пока не комментировали видеоролик и не давали никаких пояснений.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области