Готовность к паводку проверил Архимед Мухамбетов в районах области

Архимед Мухамбетов посетил Аулиекольский и Карасуский районы. Туда глава региона прибыл, чтобы проконтролировать готовность местных властей к паводку. Пик прихода большой воды в этих местах ожидают уже с завтрашнего дня, передает alau.kz

В прошлом году в Аулиекольском районе проводили ремонт водопропускных железобетонных труб. Для этого из бюджета выделялось больше 58 миллионов тенге. Насколько качественно тогда были проведены работы, покажет весенний паводок этого года. Но проконтролировать вопрос уже сейчас в район выехал глава Костанайской области Архимед Мухамбетов. Осмотр водопропускной системы он провел близ села Коктал.

«Процентов 80 снега уже сошло с полей. В общей сложности по району 180 водопропускных сооружений и дюбингов. Только на этом участке, который мы сейчас проехали 34 километра, здесь 23 трубы. Все прочищены и больше половины из них сейчас работает»,- сообщил Ерлан Теменов, аким Аулиекольского района.

Взрывные работы на реках в Аулиекольском районе проводили почти 3 недели назад. Но потоки воды пришли в движение еще не везде. Чтобы следить за ситуацией, к работе подключили гидрологические посты, которые по информации представителей района установлены во всех значимых точках. При этом по предоставленной акиму области информации пик паводка может прийтись на вторник и среду на этой неделе.

В тех же числах — 13, 14 апреля ждут крупного движения воды и в соседнем Карасуском районе. Там в зоне подтопления могут оказаться 219 домов. Но как проинформировал заместитель районного акима, этим жителям уже разъяснили, как действовать, если риск подтопления перестанет быть просто угрозой. В районе определены пункты для эвакуации людей и места загона для домашнего скота. Ну, а местные власти отслеживают движение воды.

«С Братского вниз на Теректы идет сюда на Коктал вода. А с Айдарлы идет в направлении Карасу: Люблинка, Севастопольское, Зеленовка – мы находимся здесь, Карасу»,- проинформировал Ерлан Балжакаев, заместитель акима Карасуского района.

Помочь в борьбе со стихией должна спец.техника. К примеру, в Карасуском районе имеются автогрейдер, экскаватор, трейлер с тягачом и автоцистерна на 7,5 кубов воды. Подобных цистерн в районе пока две, в еще одном подобном транспорте в районе испытывают необходимость.

За тем, как изменяется паводковая ситуация в районах, глава региона поручил постоянно следить местным акимам. В целом же на предотвращение паводка по всему региону в этом году из бюджета выделены больше 31 миллиона тенге.

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