Готовность общежитий к новому учебному году проверили в Костанае

Перед началом учебного года специальная рабочая группа из числа депутатов, сотрудников молодежного ресурсного центра и студентов, проверяют готовность общежитий вузов и колледжей Костаная.

Прежде всего они обращают внимание на безопасное и комфортное проживание студентов. К слову, одним из общежитий они остались недовольны.

Проверка готовности общежитий к приёму студентов для членов рабочей группы дело ежегодное. Первое в списке — общежитие Костанайского регионального университета №3. Оно рассчитано на 360 мест. С начала недели сюда по-тихоньку начали заселяться студенты. До нового учебного года остаются считанные дни, и то, в каких условиях придется жить студентам, сегодня проверяет рабочая группа. Ремонта общежитие не видело давно, об этом говорят трещины в стенах и сломанный кафель.

«На что мы обращаем внимание когда мы смотрим и посещаем общежития? В первую очередь это безопасность, какого качества ремонт, и какого качества удобства для студентов. Они же должны все внимание уделять учебе, и чтобы на бытовые нужды было все как полагается»,- говорит депутат городского маслихата Евгений Сотников.

В составе рабочей группы сегодня и председатель молодежного крыла Жастар рухы Нуржан Жетписбаев, который приехал из столицы. Он рассказывает, что посетил уже несколько городов Казахстана с подобными рейдами. Где-то студенты сами просят, чтобы их общежития проверили. Жалобы в основном везде одинаковые — это отсутствие ремонта. В общежитии КРУ проблема такая же. Плюс, что больше всего удивило столичного гостя — пыльные полки, пол и тюль.

«Студенты уже заехали в общежитие. Услугополучатели, они уже заехали. Они дышат этим всем. А если где-то еще и ремонтные работы продолжаются, то это абсолютно неприемлемые вещи. Поэтому, даже на первом этаже чувствуется, что не уделяется внимание чистоте», — отмечает Нуржан Жетписбаев председатель молодежного крыла партии «AMANAT» «ЖАСТАР РУХЫ».

Руководство вуза в свою очередь отмечает, что буквально на днях в здании закончился ремонт теплосетей, а привести в порядок общежитие они еще не успели. Но пообещали, что до 1 сентября все, что в их силах они сделают.

«К сожалению, поделиться хорошими впечатлениями не могу. Конечно, есть недочеты. Даже, в плане чистоты. Нам студенты этого вуза в течении прошлого учебного года писали письма, чтобы мы сюда приехали. Жаловались на ремонт, что его давно не было. Мы сами увидели, понимаем, что тут работы очень много. Вузу надо бы исправлять сложившуюся ситуацию»,- говорит Жетписбаев.

В списке у проверяющих общежитие автодорожного колледжа. Все замечания и недочеты будут донесены до руководства, они же в свою очередь должны их исправить в ближайшее время.

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