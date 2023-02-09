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Готовьтесь к снегу. Объявлено штормовое предупреждение по всей Костанайской области

Синоптики распространили сообщение о штормовом предупреждении в Костанайской области. 

10 февраля на большей части Костанайской области ожидается снег.

На севере, западе области низовая метель.

Ночью и утром на востоке области туман.

Ветер северо-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19, на востоке области 25, днем 4-9 на востоке области 13
мороза.

В Костанае будет переменная облачность, утром и днем снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 14-16, днем 5-7 мороза.

 

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