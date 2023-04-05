Готовьтесь! Уже завтра на проспекте Абая начнётся ремонт

Там планируется заменить асфальт, бордюры и уличное освещение. Ремонт будут проводить на шести километрах дороги поэтапно, от путепровода на Абая до улицы Тауелсиздик. В городском отделе ЖКХ рассказали, когда и какие участки будут перекрыты.

На проспекте Абая начнутся масштабную работу. Здесь обновят асфальт, бордюры и освещение. На ремонт из бюджета было выделено 1,5 миллиарда тенге, на устройство уличного освещения 400 миллионов тенге. Подрядная организация, которая будет проводить работы — местная, приступит к ремонту уже с 6 апреля.

Начнутся ремонтные работы на проспекте Абая от путепровода до кольцевой развязки. Уже с завтрашнего дня движение на этом участке будет перекрыто. В отделе ЖКХ отмечают, что все работы тут планируют завершить до 24 мая.

Следующий участок от кольцевой развязки до пересечения с улицей Хакимжановой. Здесь дорогу закроют 25 мая и завершат работы 17 июня. Затем перекроют движение от ул. Хакимжановой и до Л.Беды, следом отрезок от Павлова до Тауелсиздик. По планам городского отдела ЖКХ завершится ремонт 31-го июля. Но, специалисты говорят, что сроки могут еще поменяться.

«Поступали обращения к нам о том, чтобы не закрывать улицу полностью и произвести ремонт на ней частями. Могу сообщить, что данный вид технологии ремонта не позволяет нам делать дорогу по полосам, потому, что идет метод ресайклирования. Будет вскрываться дорожное полотно, также замена бордюра. В связи с этим было принято решение закрыть по кварталам, чтобы доставлять менее неудобств гражданам»,- говорит главный специалист отдела ЖКХ Чингис Омаров.

Главный специалист рассказал, что на запланированных шести километрах полностью заменят бордюр, поскольку большая его часть находится в неудовлетворительном состоянии. Чингис Омаров отмечает, что дорожные работы и замена освещения здесь будет происходить параллельно. На время ремонта изменят движение несколько автобусов.

«Будут изменены схемы общественного транспорта маршрутов номер 13, 18, 18А,21,25,27, 116,120 будут проезжать через улицы Чкалова — Арыстанбекова — Волынова на автовокзал. А также маршрут номер 3 по микрорайону КЖБИ через улицу Ворошилова — Волынова»,- отмечает статист отдела ЖКХ Аида Рамзанова.

В отделе ЖКХ рассказали, что в этом году в городе в общем отремонтируют 65 улиц, на 60-ти произведут средний ремонт, а на 5 реконструкцию.

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