Готовы выкупать жильё у населения, чтобы передать его очередникам в Костанайской области

Чтобы сократить очередь на жильё, в Лисаковске начали выкупать квартиры у населения, и потом намерены заселять в них людей из социально-уязвимых групп.

Закуп проводится через областное управление строительства. Деньги выделены на приобретение 10 квартир.

«Закуп квартир производится путём закупок через портал государственных закупок. Данные квартиры, покупка, 8 однокомнатных мы закупаем, и 2 двухкомнатные. Это идут очередникам будут выдаваться из социально уязвимых слоёв населения», — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Лисаковска Арслан Мухаметжанов.

Речь идёт о пенсионерах, неполных семьях, детях сиротах или оставшихся без попечения родителей, семьях воспитывающих детей с инвалидностью и лицах с инвалидностью 1 и 2 групп. За 1-комнатную квартиру акимат предлагает до семи с половиной миллионов тенге, 2-комнатнатную можно продать за 9 млн 600 тысяч.

«11 сентября прошли первые закупки, на которых по итогам конкурса только допустили две квартиры. Также был 3 ноября объявлен повторный конкурс на закуп, то есть уже восьми квартир оставшихся — это шесть однокомнатных и две двухкомнатных квартиры», — отметил специалист.

Есть ряд условий. Например, общая площадь 1-комнатной квартиры должна быть не менее 30 квадратных метров, а 2-комнатной — свыше 40 квадратов. При этом, этаж значения не имеет.

«Обязательно туалет, ванна, чтобы были плиткой выложены. Окна — пластиковые, Ну, чтобы уже квартира была полностью готова к заселению. Все счётчики чтобы были, ремонт, соответственно, тоже. Не прям такой, евроремонт, но чтобы смело можно было заезжать и жить»,- отметил Арслан Мухаметжанов.

Если в квартире есть балкон, то он должен иметь внутреннюю отделку, оштукатурен или покрашен. Застеклён он или нет — не важно. Приём заявок будет осуществляется до 3 декабря, включительно. Желающим лисаковчанам продать свою квартиру, нужно обратиться в отдел ЖКХ местного акимата.

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