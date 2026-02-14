Председатель правления Казахстанской ассоциации животноводов TURAN Жанибек Кенжебаев заявил, что текущие цены на мясо не отражают реальную экономику отрасли. По его мнению, справедливая стоимость говядины должна составлять 10–12 тысяч тенге за килограмм. Конина, по оценке эксперта, может подорожать на 10–15%, а баранина — достичь 7,5 тысячи тенге за килограмм, передает lsm.kz

Рост цен как фактор восстановления отрасли

Спикер отметил, что в последние годы заниматься животноводством было нерентабельно из-за низких цен. Это привело к закрытию хозяйств и сокращению маточного поголовья, что в итоге сформировало дефицит на рынке. По его словам, текущее повышение цен может положительно сказаться на развитии животноводства и стимулировать производство.

Реакция рынка на повышение НДС

Кенжебаев подчеркнул, что пока мясной рынок не отреагировал на увеличение ставки НДС до 16% с 1 января. Цены остаются на прежнем уровне, и значительного скачка в ближайшее время он не прогнозирует.

Долговая нагрузка и новая политика господдержки

Глава ассоциации также прокомментировал ситуацию с задолженностью фермеров перед государством. Он выразил уверенность, что со временем вопрос будет урегулирован. По его словам, государственная политика в сфере АПК постепенно переходит от субсидирования к льготному кредитованию, что, по мнению эксперта, является более эффективной мерой поддержки.

Он напомнил, что в прошлом году были выявлены значительные приписки по крупному рогатому скоту, что повлекло финансовые потери. Именно поэтому усиление контроля и изменение механизмов поддержки, по его мнению, необходимы для устойчивого развития отрасли.

Отмены прививок нет: Минздрав сделал заявление по кори Распространяемая в социальных сетях информация о якобы отмене кампании вакцинации против кори после «неудачных инъекций»...

Задержание заместителя акима Костанайской области подтвердили в КНБ РК Комитет национальной безопасности подтвердил факт задержания заместителя акима Костанайской области, сообщает Tengrinews.kz. В ведомстве прокомментировали...