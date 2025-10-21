Уже в 2026 году в Казахстане начнется массовое внедрение технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi), которая позволит совершать и принимать звонки через любую доступную сеть Wi-Fi. Новое решение направлено на устранение так называемых «белых пятен» — мест, где уровень сотового сигнала остается низким, особенно в густозастроенных районах и внутри зданий.
О грядущем запуске сообщили представители ведущих операторов связи на заседании Правительства.
«Технология VoWiFi позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi. Мы провели успешный пилот на сотрудниках, в следующем году технология станет доступна массово»,
— рассказал исполнительный директор компании «Кар-Тел» Евгений Настрадин.
По словам экспертов, несмотря на то что покрытие 4G-связью в Казахстане достигает 99%, проблема со стабильным качеством сигнала внутри зданий сохраняется. Причинами называют активную городскую застройку, когда новые дома блокируют радиоволны, а также демонтаж базовых станций из-за жалоб жителей или реконструкции территорий.
Внедрение VoWiFi позволит улучшить качество связи без установки дополнительных вышек, снизить нагрузку на сеть и повысить комфорт пользователей. Ожидается, что технология будет поддерживаться большинством современных смартфонов и станет важным этапом в цифровом развитии телеком-рынка Казахстана.
