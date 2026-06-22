«Говорящие» дроны и ИИ-камеры: МЧС усиливает контроль на водоёмах Казахстана





В купальный сезон МЧС Казахстана активно использует современные цифровые технологии для предупреждения несчастных случаев на воде и повышения эффективности профилактической работы.

Для оперативного реагирования на происшествия, спасения людей и выявления нарушений правил безопасности в Астане, Алматы и ряде регионов страны установлено 296 систем видеонаблюдения. Изображение с камер поступает в дежурные части территориальных подразделений ДЧС и оперативно-спасательных отрядов.

Особое внимание уделяется технологиям искусственного интеллекта. В Алматы, Конаеве, а также в областях Абай и Жетісу работают 101 система видеонаблюдения с элементами ИИ. Такие камеры способны определять границы безопасной зоны для купания и автоматически включать сиренно-речевые установки при нарушении установленных ограничений.

В Хромтауском районе Актюбинской области на опасных и запрещённых для купания участках установлены 16 камер видеонаблюдения, работающих на солнечной энергии. Они обеспечивают круглосуточный мониторинг и могут функционировать даже в местах, где отсутствует подключение к электросетям.

Кроме того, спасатели используют беспилотники с функцией громкоговорящей связи. «Говорящие» дроны транслируют правила безопасного поведения на воде и предупреждают отдыхающих о возможных рисках непосредственно в местах отдыха.

По данным МЧС, применение современных технологий помогает своевременно выявлять нарушения, повышать уровень безопасности и предотвращать трагические происшествия на водоёмах.

Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности, купаться только в разрешённых местах и не оставлять детей без присмотра.

Погода готовит сюрпризы: от прохлады до экстремальной жары Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут определять погоду в Казахстане в ближайшие...