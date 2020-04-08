Грабёж по «горячим следам» раскрыли полицейские в Костанае

Полицейские и сотрудники частной охраны задержали «по горячим следам» жителей Костаная по подозрению в грабеже, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

29 марта мобильная группа оперативного реагирования охранного агентства объезжали маршруты охраняемых объектов. Около 21.00 часов в районе магазина «Спутник» по улице Дружбы сотрудники охраны обратили внимание на мужчину, который шел со следами побоев. 45- летний костанаец рассказал, что шел по улице, когда двое неизвестных подошли к нему и стали требовать отдать им телефон. Мужчина стал сопротивляться. Грабители стали избивать его, забрав сотовый телефон, скрылись.

Сотрудники сразу же сообщили об этом на пульт «102».

На место происшествия прибыл автопатруль патрульной полиции в составе Бекзата Салауат и Даулета Бакен. Полицейские совместно с сотрудниками охраны стали отрабатывать район совершения преступления. В ходе розыскных мероприятий в подъезде одного из домов задержаны двое подозреваемых в возрасте 33 и 34 лет. Там же обнаружен и похищенный мобильный телефон потерпевшего.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.