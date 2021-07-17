Град, дожди с грозами: какая погода ожидается 18 июля

Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 июля, сообщает zakon.kz.

С прохождением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, местами с градом, лишь на юге, юго-западе и востоке РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра и на севере туман, — говорится в сообщении РГП «КАЗГИДРОМЕТ».

В Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами, в Алматинской области в горных районах ожидаются гроза, ветер 15-20 м/с, в Костанайской области – местами туман.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, днем местами усилится ветер 15-20 м/с, в Акмолинской области – местами град, туман.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, пыльная буря, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается гроза, в Северо-Казахстанской области – ночью и утром местами туман.

Днем в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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