Град, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Костанайской области





По прогнозу, ночью 24 июня на западе региона ожидаются дождь и гроза. Днем осадки охватят большую часть области. На западе и севере прогнозируются грозы, град и шквалистый ветер.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 9–14 метров в секунду. На западе, севере и востоке области его скорость усилится до 15–20 метров в секунду, местами порывы могут достигать 23–28 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов тепла, днем — от 22 до 27 градусов. На юге области воздух прогреется до 30 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность. Днем прогнозируются дождь, гроза, возможны град и шквал. Скорость юго-западного ветра составит 9–14 метров в секунду с порывами до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха в областном центре ночью будет находиться в пределах 15–17 градусов тепла, днем — 25–27 градусов.

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