Град и дожди. Прогноз погоды озвучили синоптики

Прогноз погоды по Казахстану на 9-11 апреля

Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут ночью осадки, преимущественно дождь, днем дождь, сильный дождь прогнозируется 9 апреля на юге и юго-востоке страны, сильные осадки 09-11 апреля на востоке, 11 апреля в центре Казахстана, также усилится ветер, в южных регионах ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.

Температура воздуха днем на севере республики составит 0-8 тепла, на северо-западе, востоке и в центре 5-15 тепла, на западе и юге 15-23 тепла.

По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.

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