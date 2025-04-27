Потребительское кредитование выросло на 600 млрд тенге с начала года, передает LS. По данным Нацбанка, на...
28 апреля на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град.
Ночью и утром на западе, севере области туман.
Днем на юге, востоке области пыльная буря.
Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, в северной половине области порывы 23-28 м/с.
В Костанае 28 апреля ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем 15-20, порывы 23 м/с.
Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин рассказал, как в Казахстане планируют...
Девятого мая в Москве пройдет парад Победы, посвященный 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Для...
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