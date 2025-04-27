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Град и гроза. Костанайцев предупреждает служба 112

— Сегодня, 15:25
Изображение для новости: Град и гроза. Костанайцев предупреждает служба 112

pixabay.com

28 апреля на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град.

Ночью и утром на западе, севере области туман.

Днем на юге, востоке области пыльная буря.

Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, в северной половине области порывы 23-28 м/с.

В Костанае 28 апреля ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем 15-20, порывы 23 м/с.



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