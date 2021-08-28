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Град и сильный ветер ожидается в Костанайской области

krainaz.org

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29 августа на востоке, юго-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град.

На севере области ночью ожидается туман.

Ветер северный на востоке, юго-востоке 15-20 метров в секунду.

На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная безопасность.

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