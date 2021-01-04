Градообразующие предприятия обеспечат устойчивое экономическое развитие

В последние десятилетия Казахстан сделал большие шаги в создании крупного машинного производства во всех отраслях экономики и промышленности. Ежегодно по всей стране запускаются новые заводы, модернизируются производства, что дает возможность открывать новые рабочие места, проводить обучение и повышать квалификацию специалистов.

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Только в Костанае наряду с производством автотранспортных средств и комбайнов, были открыты производства тракторов «Lovol и «Кировец», заложена основа для завода автокомпонентов для «КамАЗа», идет строительство Локализационного центра.

Завод «СарыаркаАвтоПром», который я возглавляю, лидер по производству автотранспортных средств в Казахстане, в этом году увеличил объемы производства в 1,6 раз. Рост достигнут за счет запуска нового бренда Chevrolet и увеличения линейки производимой продукции основного бренда JAC. В связи с чем, увеличивается и число людей работающих на заводе и в целом в отрасли.

В группе компаний «Аллюр», в который входит автозавод «СарыаркаАвтоПром», я работаю с 2003 года. В Костанай приехал в 2010 году, когда был официально создан автозавод. Мы с командой налаживали партнерство с иностранными инвесторами, шел ремонт цехов, закупка оборудования, привлечение кадров. Был организован экспериментальный цех, где происходила отработка технологий легковых автомобилей. Здесь работали конструкторы, производственники, инженера.

Я был у истоков и видел, как с каждым годом завод растет и расширяется. За 10 лет из нескольких сотен мы выросли до 40 000 единиц авто в год. Заводом руковожу уже 6 лет, и для меня это второй дом. Многих я знаю лично, особенно, ветеранов производства, которые работают со дня основания.

В данный момент только в «СарыаркаАвтоПром» трудится 1500 человек. У каждого из них есть свои проблемы: личные, профессиональные, социальные. Компания старается создать максимально комфортные условия для сотрудников: питание, бесплатный проезд, обучение, систему премирования и т.д. Также решает вопросы сотрудников в частном порядке. Для этого на базе завода функционирует первичная партийная организация партии «Нұр Отан». В рамках ППО работникам оказывается социальная помощь, еженедельно проводится общественная приемная, проводятся благотворительные мероприятия. Но есть вопросы, которые не решить на уровне первичной организации.

На сегодняшний день около 30% сотрудников живет в новых микрорайонах «Юбилейный» и «Алтын Арман», где не до конца обустроены дороги, социальная сфера. Для многих трудоустраивающихся одной из главных проблем становится приобретение собственного жилья. На предприятии создаются новые семьи, для них тоже жилье становится актуальным вопросом. Эти и другие проблемы необходимо решать на уровне маслихатов. Именно поэтому моя кандидатура выдвинута в Костанайский областной маслихат. Где я смогу поднимать вопросы населения и рабочих, занятых в сфере промышленности не сырьевого сектора.

Ориентиры партии «Нұр Отан» направлены на развитие промышленного сектора. В Костанае 57% экономики приходится на обрабатывающую промышленность. За счет этого в условиях пандемии городу удалось не допустить потери в экономике, рабочих местах. Необходимо и дальше развивать и укреплять промышленный сектор. А также создавать для рабочих социальные условия.

Сырым Семейбаев, директор автомобильного завода «СарыаркаАвтоПром», кандидат в Костанайский областной маслихат от партии «Нұр Отан».

Оплачено из средств Избирательного фонда Костанайской области партии «Nur Otan»

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