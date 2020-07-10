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График дачных автобусов в период локдауна в Костанае

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В соответствии с постановлением главного санитарного врача Костанайской области №38 от 10 июля 2020 года на территории Костанайской области будет ведет режим локдауна, в связи с чем будет приостановлено движение общественного транспорта в городе Костанай за исключением дачных маршрутов.
Движение дачных маршрутов будет осуществляться утром с 07:00 часов до 09:00 часов, в вечернее время с 19:00 часов до 21:00 часов.

Маршрут Остановка Время Остановка Время
5 Мкр. Аэропорт 07:00 СО «Текстильщик-1» 07:00
08:00 08:00
09:00 09:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 21:00
7 СО«Текстильщик-2» 07:00 СО «Садовод» 08:00
09:00 19:00
20:00 21:00
8 2-ой Костанай 07:00 СО «Геолог» 08:00
09:00 19:00
20:00 21:00
42 Рабочая 09:00 Железнодорожное 19:00
101 Заречный 07:00 ЖД Бокзал 07:00
08:00 08:00
09:00 09:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 21:00
104

 

 ЖД Вокзал 07:00 Мелиоратор 07:30
08:00 08:30
19:00 19:30
20:00 20:30
108

 

 Драмтеатр 08:10 Психбольница 09:00
25 магазин 19:50 20:15
20:45 21:00
113

 

 ДК Мирас 08:25 СО «Пригородное» 09:00
19:25 20:00
113А

 

 ЖД Вокзал 07:20 СО «Пригородное» 08:20
09:00
19:20 20:20
113Б

 

 СО «Геолог» 07:00 СО «Пригородное» 08:10
19:00 20:00
114

 

 Маг. Радуга 08:10 СО «Колос» 09:00
19:00
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