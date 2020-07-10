График дачных автобусов в период локдауна в Костанае

В соответствии с постановлением главного санитарного врача Костанайской области №38 от 10 июля 2020 года на территории Костанайской области будет ведет режим локдауна, в связи с чем будет приостановлено движение общественного транспорта в городе Костанай за исключением дачных маршрутов.

Движение дачных маршрутов будет осуществляться утром с 07:00 часов до 09:00 часов, в вечернее время с 19:00 часов до 21:00 часов.

Маршрут Остановка Время Остановка Время 5 Мкр. Аэропорт 07:00 СО «Текстильщик-1» 07:00 08:00 08:00 09:00 09:00 19:00 19:00 20:00 20:00 21:00 21:00 7 СО«Текстильщик-2» 07:00 СО «Садовод» 08:00 09:00 19:00 20:00 21:00 8 2-ой Костанай 07:00 СО «Геолог» 08:00 09:00 19:00 20:00 21:00 42 Рабочая 09:00 Железнодорожное 19:00 101 Заречный 07:00 ЖД Бокзал 07:00 08:00 08:00 09:00 09:00 19:00 19:00 20:00 20:00 21:00 21:00 104 ЖД Вокзал 07:00 Мелиоратор 07:30 08:00 08:30 19:00 19:30 20:00 20:30 108 Драмтеатр 08:10 Психбольница 09:00 25 магазин 19:50 20:15 20:45 21:00 113 ДК Мирас 08:25 СО «Пригородное» 09:00 19:25 20:00 113А ЖД Вокзал 07:20 СО «Пригородное» 08:20 09:00 19:20 20:20 113Б СО «Геолог» 07:00 СО «Пригородное» 08:10 19:00 20:00 114 Маг. Радуга 08:10 СО «Колос» 09:00 19:00

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.