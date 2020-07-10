График дачных автобусов в период локдауна в Костанае

В соответствии с постановлением главного санитарного врача Костанайской области №38 от 10 июля 2020 года на территории Костанайской области будет ведет режим локдауна, в связи с чем будет приостановлено движение общественного транспорта в городе Костанай за исключением дачных маршрутов.
Движение дачных маршрутов будет осуществляться утром с 07:00 часов до 09:00 часов, в вечернее время с 19:00 часов до 21:00 часов.
|Маршрут
|Остановка
|Время
|Остановка
|Время
|5
|Мкр. Аэропорт
|07:00
|СО «Текстильщик-1»
|07:00
|08:00
|08:00
|09:00
|09:00
|19:00
|19:00
|20:00
|20:00
|21:00
|21:00
|7
|СО«Текстильщик-2»
|07:00
|СО «Садовод»
|08:00
|09:00
|19:00
|20:00
|21:00
|8
|2-ой Костанай
|07:00
|СО «Геолог»
|08:00
|09:00
|19:00
|20:00
|21:00
|42
|Рабочая
|09:00
|Железнодорожное
|19:00
|101
|Заречный
|07:00
|ЖД Бокзал
|07:00
|08:00
|08:00
|09:00
|09:00
|19:00
|19:00
|20:00
|20:00
|21:00
|21:00
|104
|ЖД Вокзал
|07:00
|Мелиоратор
|07:30
|08:00
|08:30
|19:00
|19:30
|20:00
|20:30
|108
|Драмтеатр
|08:10
|Психбольница
|09:00
|25 магазин
|19:50
|20:15
|20:45
|21:00
|113
|ДК Мирас
|08:25
|СО «Пригородное»
|09:00
|19:25
|20:00
|113А
|ЖД Вокзал
|07:20
|СО «Пригородное»
|08:20
|09:00
|19:20
|20:20
|113Б
|СО «Геолог»
|07:00
|СО «Пригородное»
|08:10
|19:00
|20:00
|114
|Маг. Радуга
|08:10
|СО «Колос»
|09:00
|19:00
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