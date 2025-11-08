С 2022 года День Независимости Казахстана отмечается один день — 16 декабря. В 2025 году государственный праздник приходится на вторник, сообщает Uchet.kz. Переносов выходных не предусмотрено: дополнительно отдыхаем только в сам день праздника.

Как работаем в декабре 2025 года на День Независимости РК:

Пятидневная рабочая неделя:

15 декабря (пн) — рабочий день, 16 декабря (вт) — выходной, 17–19 декабря (ср–пт) — рабочие дни.

Шестидневная рабочая неделя:

15 декабря (пн) — рабочий день, 16 декабря (вт) — выходной, 17–19 декабря (ср–пт) — рабочие дни.

Итого: дополнительный выходной — только 16 декабря.

