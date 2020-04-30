График движения дачных автобусов в Костанае

COVID-2019 в Казахстане
3356 - зарегистрированно
858 - выздоровевших
25 - летальных случаев
49 - в Костанайской области
Региональным оперативным штабом Костаная, принято решение запустить дачные маршруты с 1 мая один рейс утром и один рейс вечером. График выхода автобусов распространила пресс-служба акима Костаная.
Автобусы выедут с начальных пунктов для завоза дачников в садовые общества утром в 06 часов 30 минут, вечером развоз с садовых обществ в 18.00, а именно маршруты №42 №104, №108, №113, №113А, №113Б, №114, а также городские и пригородный маршруты проезжающие через садовые общества, такие как №5, №7, №8, №24 и №101. Провоз пассажиров будет производиться на бесплатной основе.
Также сообщаем, что будет организован беспрепятственной проезд дачников через блокпосты.
|№ п/п
|№ маршрута
|Пункт начала движения (утром)
|Время выезда (утром)
|Пункт начала движения
(вечером)
|Время выезда
(вечером)
|Примечания
|1
|5
|Аэропорт
|07:00
|СО «Текстильшик-1»
|18:00
|2
|7
|СО «Текстильщик-2
СО «Садовод»
|07:00
07:00
|СО «Текстильщик-2»
СО «Садовод»
|18:00
|3
|8
|СО «Геолог»
Костанай-2
|07:00
07:00
|СО «Геолог»
Костанай-2
|18:00
|4
|24
|ЖД Вокзал
|07:00
|«Областная детская больница»
|18:00
|5
|42
|Рабочая
|07:00
|СО «Железнодорожник»
|18:00
|На каждодневной основе, только на период карантина
|6
|101
|ЖД Вокзал
|07:00
|СО «Водник»
|18:00
|7
|104
|ЖД Вокзал
|07:00
|СО«Мелиоратор»
|18:00
|8
|108
|Драмтеатр
25 магазин
|06:30
07:00
|Психбольница
|18:00
|
Длиномер
|9
|113
|ДК Мирас
ДК Мирас
|07:00
07:30
|СО «Пригородное»»
|18:00
|Длиномер
Длиномер
|10
|113А
|ЖД Вокзал
|07:00
|СО «Пригородное»»
|18:00
|11
|113Б
|Теплицы
Астыкжан
|07:00
07:00
|СО «Пригородное»»
СО «Геолог»
|18:00
|12
|114
|Маг. Радуга
25 магазин
|07:00
07:30
|СО «Колос»
|18:00