График движения дачных автобусов в Костанае

Региональным оперативным штабом Костаная, принято решение запустить дачные маршруты с 1 мая один рейс утром и один рейс вечером. График выхода автобусов распространила пресс-служба акима Костаная.

Автобусы выедут с начальных пунктов для завоза дачников в садовые общества утром в 06 часов 30 минут, вечером развоз с садовых обществ в 18.00, а именно маршруты №42 №104, №108, №113, №113А, №113Б, №114, а также городские и пригородный маршруты проезжающие через садовые общества, такие как №5, №7, №8, №24 и №101. Провоз пассажиров будет производиться на бесплатной основе.

Также сообщаем, что будет организован беспрепятственной проезд дачников через блокпосты.

№ п/п № маршрута Пункт начала движения (утром) Время выезда (утром) Пункт начала движения (вечером) Время выезда (вечером) Примечания 1 5 Аэропорт 07:00 СО «Текстильшик-1» 18:00 2 7 СО «Текстильщик-2 СО «Садовод» 07:00 07:00 СО «Текстильщик-2» СО «Садовод» 18:00 3 8 СО «Геолог» Костанай-2 07:00 07:00 СО «Геолог» Костанай-2 18:00 4 24 ЖД Вокзал 07:00 «Областная детская больница» 18:00 5 42 Рабочая 07:00 СО «Железнодорожник» 18:00 На каждодневной основе, только на период карантина 6 101 ЖД Вокзал 07:00 СО «Водник» 18:00 7 104 ЖД Вокзал 07:00 СО«Мелиоратор» 18:00 8 108 Драмтеатр 25 магазин 06:30 07:00 Психбольница 18:00 Длиномер 9 113 ДК Мирас ДК Мирас 07:00 07:30 СО «Пригородное»» 18:00 Длиномер Длиномер 10 113А ЖД Вокзал 07:00 СО «Пригородное»» 18:00 11 113Б Теплицы Астыкжан 07:00 07:00 СО «Пригородное»» СО «Геолог» 18:00 12 114 Маг. Радуга 25 магазин 07:00 07:30 СО «Колос» 18:00

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