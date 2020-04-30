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График движения дачных автобусов в Костанае

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Региональным оперативным штабом Костаная, принято решение запустить дачные маршруты с 1 мая один рейс утром и один рейс вечером. График выхода автобусов распространила пресс-служба акима Костаная. 

Автобусы выедут с начальных пунктов для завоза дачников в садовые общества утром в 06 часов 30 минут, вечером развоз с садовых обществ в 18.00, а именно маршруты №42 №104, №108, №113, №113А, №113Б, №114, а также городские и пригородный маршруты проезжающие через садовые общества, такие как №5, №7, №8, №24 и №101. Провоз пассажиров будет производиться на бесплатной основе.

Также сообщаем, что будет организован беспрепятственной проезд дачников через блокпосты.

 

№ п/п№ маршрутаПункт начала движения (утром)Время выезда (утром)Пункт начала движения

(вечером)

Время выезда

(вечером)

Примечания
15Аэропорт07:00СО «Текстильшик-1»18:00 
27СО «Текстильщик-2

СО «Садовод»

07:00

07:00

СО «Текстильщик-2»

СО «Садовод»

 

18:00 
38СО «Геолог»

Костанай-2

07:00

07:00

СО «Геолог»

Костанай-2

18:00 
424ЖД Вокзал07:00«Областная детская больница»18:00 
542Рабочая07:00СО «Железнодорожник»18:00На каждодневной основе, только на период карантина
6101ЖД Вокзал07:00СО «Водник»18:00 
7104ЖД Вокзал07:00СО«Мелиоратор»18:00 
8108Драмтеатр

25 магазин

06:30

07:00

Психбольница

 

18:00 

Длиномер

9113ДК Мирас

ДК Мирас

07:00

07:30

СО «Пригородное»»18:00Длиномер

Длиномер

10113АЖД Вокзал07:00СО «Пригородное»»18:00 
11113БТеплицы

Астыкжан

07:00

07:00

СО «Пригородное»»

СО «Геолог»

18:00 
12114Маг. Радуга

25 магазин

07:00

07:30

СО «Колос»18:00 

 

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