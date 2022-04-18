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График движения дачных маршрутов опубликовала служба «Айкомек».
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№ 113
- магазин №55 — 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 16.25, 17.25, 18.25
- СО «Пригородное» — 10.00, 11.0, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00
№ 113А
- ж/д вокзал – 13.20
- автоколонна – 13.30
- СХИ – 13.50
- СО «Пригородное» — 14.20
№ 113Б
- СО «Геолог» — 14.30
- магазин №95 — 14.50
- СХИ — 15.10
- СО «Пригородное» — 15.40
№ 42 будет ездить с 1 мая
- остановка «Рабочая» — 10.00
- кладбище – 14.00
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