График движения поездов изменится в Казахстане

Движение данных пассажирских поездов по новому графику исключит их опоздание, связанное с предоставлением «окон» для ремонтно-путевых работ в дневное время суток продолжительностью от 6 и более часов.

Также вагоны Тальго заменят стандартные вагоны в двух пассажирских поездах: