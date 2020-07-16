График работы Call-центр на базе управления здравоохранения и айкомек

coronavirus-monitor.ru
Областной медицинский Call-центр на базе Управления здравоохранения функционирует с мая 2015 года, телефон 8(7142) 393-777.
До пандемии работал с понедельника по пятницу с 09 до 18.00 часов.
С 12 июля (воскресенье) работает без выходных с 09.00 до 18.00 часов.
В колл-центре работают 4 оператора, В СМЕНУ 2 ЧЕЛОВЕКА.
До пандемии в день поступало до100 звонков, сейчас до 180.
Айкомек
По поручению акима области, с 12 июля для работы в Айкомек направлены 2 специалиста, В СМЕНУ 1 ЧЕЛОВЕК.
Специалисты работают ПОСМЕННО с 09.00 до 18.00 часов без выходных.
В Айкомек поступают до 60 звонков в день по вопросам здравоохранения.
В случае увеличения нагрузки будет направлен дополнительный специалист.
COVID-2019 в Казахстане
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