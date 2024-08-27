График работы ЦОНов и спецЦОНов 30 августа

В связи с празднованием Дня Конституции, центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу 30 августа.

Отметим, что 31 августа будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут работать с 9:00 до 13:00.

С понедельника, 2 сентября, центры будут принимать граждан по обычному графику — с 9:00 до 18:00, дежурные ЦОНы – до 20:00.

При этом, спецЦОНы в будни будут работать до 18:00, дежурные по субботам – до 13:00.

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