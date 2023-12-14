График работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни

Госкорпорация сообщает, что в связи с празднованием Дня Независимости, ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 16 декабря.

При этом, отметим, что в понедельник 18 декабря с 9:00 до 13:00 граждан будут принимать только дежурные центры обслуживания населения.

Со вторника 19 декабря Госкорпорация будет работать в обычном режиме.

Напомним, что центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

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