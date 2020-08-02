График работы ЦОНов увеличен в Костанайской области

Центры по обслуживанию населения Костанайской области временно изменили свой график работы. Согласно постановлению главного санитарного врача региона №41 от 01.08.2020 года ЦОНы будут принимать граждан с 09.00 до 18.00 часов. В субботу ЦОНы работать не будут.

«Работать с 09.00 до 18.00 будут все ЦОНы Костанайской области. Но отдельно хотелось бы обратить внимание на работу ЦОНов в Костанае, Рудном и Тобыле. Напомню, что для посещения центров обслуживания населения этих городах необходимо заранее забронировать очередь. При этом при бронировании очереди автоматически выдается время и на портале, и в боте телеграмма с 9.00 до 19.30. Внимание! С учетом нового графика для получения услуг в отделах обслуживания населения Костаная необходимо бронировать очередь с 9.00 до 17.30 часов. Бронь на более позднее время будет считаться недействительной. Так же бронирование на субботу пока будет считаться недействительным», — пояснила PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

Бронировать очередь можно несколькими способами: через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, по номеру 1414, а так же через Telegram бот EgovKzBot2.0.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм посещение ЦОНов возможно при обязательном наличии медицинской маски. Так же необходимо соблюдать социальную дистанцию.

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