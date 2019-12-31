Графики движения автобусов в Новогоднюю ночь

График движения автобусов в новогоднюю ночь распространил костанайский отдел ЖКХ, — сообщает alau.kz

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Развозить в центр города и по районам костанайцев будут с половины первого до двух часов ночи будут двадцать автобусов маршрутов № 3, 10, 13, 18 и 38. Интервал движения составит 30 минут.

Причем автобусы № 3 и 38 сократят свои маршруты и будут довозить только до центра. «Тройка» выйдет на линию с остановки «Аэропорт» и доедет до Драмтеатра. 38-ой начнет движение с остановки «Автовокзал» и доедет до ЖД вокзала, заезжать дальше на Костанай Плазу автобус уже не будет.