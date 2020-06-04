Грамоты, цветы и часы получили патриоты Костаная

Грамоты акима Костанайской области и наручные часы с изображением герба республики Казахстан сегодня были вручены победителям конкурса «Я — патриот». Его приурочили к празднованию в стране Дню государственных символов Казахстана. Из 103 заявок, присланных на конкурс, 15 человек жюри назвали победителями. Среди них врачи, полицейские и волонтеры.

В Костанае отметили День государственных символов Казахстана. К этой дате приурочили конкурс «Я патриот!», итоги которого подвели сегодня весьма скромно, без большого концерта и масштабных зрелищ. Все прошло быстро и чинно. В зале здания бывшей областной филармонии собрались победители конкурса. Это люди, совершившие героические поступки, спортсмены, медики, общественные деятели. Но не все победители конкурса из-за карантина по коронавирусу смогли приехать в областной центр. 9 человек наградили в районах и городах.

«Сегодня будет правильно назвать их фамилии — это 9 человек. В числе награжденных -заведующая житикаринским отделением, в период карантином она месяц провела в закрытом помещении. За вклад в сохранении учитель Целинной школы, он участвовал в археологических экспедициях. В номинации за труд победил механизатор из села Буревестник, его стаж — более 38 лет»,- говорит заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев.

В этом году на конкурс было подано 103 заявки — это представители культуры, спорта, здравоохранения, промышленной деятельности. И лишь 15 претендентов стали победителями. 6 человек, среди которых полицейские, школьники, волонтеры и врачи. Санжар Жагапаров — заведующий травматологическим отделением Костанайской областной детской больницы. 9 мая в закрытой на карантин Житикаринской больнице, он и его команда прооперировали пятилетнею девочку, у которой был открытый перелом предплечья. Из-за риска заражения коронавирусом, привезти ребенка в Костанай не решились. Врачи поехали туда сами.

«Был прооперирован ребенок, выписан уже, такая ситуация. Наши ребята доктора именно реаниматологи, вне зависимости от погоды, расстояния. Мы выезжаем всегда, мы прооперировали ребенка за 40 минут. Себя не считаю героем, что такое герой? Это моя работа»,- сказал заведующий отделением травматологии Костанайской детской областной больницы Санжар Жагапаров.

Всем победителям конкурса были вручены грамоты акима Костанайской области и наручные часы с изображением герба Республики Казахстан. Кстати, этот подарок стал традиционным для этого конкурса.

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