Границу с Россией перекрыли: движение через пункт пропуска в Костанайской области ограничено

В Костанайской области временно ограничено движение через автомобильный пункт пропуска «Желкуар» в связи с ухудшением погодных условий и разливом одноимённой реки.

Ограничения вводятся с 27 марта 2026 года с 22:00 часов. Временно приостанавливается пропуск лиц, транспортных средств и грузов через пункт пропуска. С российской стороны данный переход известен как «Мариинский».

Как уточняется, меры носят временный характер и будут действовать до полной стабилизации обстановки.

Жителям и перевозчикам рекомендуется учитывать введённые ограничения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути пересечения границы.

