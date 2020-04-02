Границы Казахстана закрывают для авто

О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана сообщили в пресс-службе КНБ, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что с 00.00 часов 4 апреля 2020 года временно закрываются автомобильные пункты пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан.

Постановление было принято 30 марта.

Так, будут закрыты:

Пункты пропуска через границу с Китайской Народной Республикой:

Кольжат (Алматинская область)

Бахты (Восточно-Казахстанская область)

Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область)

Пункты пропуска через границу с Российской Федерацией:

Кондыбай (Костанайская область)

Акбалшык (Костанайская область)

Кызыл Жар (Северо-Казахстанская область)

Найза (Павлодарская область)

Жезкент (Восточно-Казахстанская область)

Байтанат (Восточно-Казахстанская область)

Коянбай (Восточно-Казахстанская область)

Орда (Западно-Казахстанская область)

Шаган (Западно-Казахстанская область)

Карашатау (Актюбинская область)

Пункты пропуска через границу с Кыргызской Республикой:

Аухатты (Жамбылская область)

Кордай (Жамбылская область)

Сыпатай батыр (Жамбылская область)

Сартобе (Жамбылская область)

Кеген (Алматинская область)

Пункты пропуска через границу с Республикой Узбекистан:

Целинный (Туркестанская область)

Сырдарья (Туркестанская область)

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