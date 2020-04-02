Границы Казахстана закрывают для авто

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О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана сообщили в пресс-службе КНБ, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что с 00.00 часов 4 апреля 2020 года временно закрываются автомобильные пункты пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан.
Так, будут закрыты:
Пункты пропуска через границу с Китайской Народной Республикой:
Кольжат (Алматинская область)
Бахты (Восточно-Казахстанская область)
Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область)
Пункты пропуска через границу с Российской Федерацией:
Кондыбай (Костанайская область)
Акбалшык (Костанайская область)
Кызыл Жар (Северо-Казахстанская область)
Найза (Павлодарская область)
Жезкент (Восточно-Казахстанская область)
Байтанат (Восточно-Казахстанская область)
Коянбай (Восточно-Казахстанская область)
Орда (Западно-Казахстанская область)
Шаган (Западно-Казахстанская область)
Карашатау (Актюбинская область)
Пункты пропуска через границу с Кыргызской Республикой:
Аухатты (Жамбылская область)
Кордай (Жамбылская область)
Сыпатай батыр (Жамбылская область)
Сартобе (Жамбылская область)
Кеген (Алматинская область)
Пункты пропуска через границу с Республикой Узбекистан:
Целинный (Туркестанская область)
Сырдарья (Туркестанская область)