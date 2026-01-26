В Казахстане не зафиксировано случаев заражения вирусом Нипах, а также его завоза на территорию страны. Эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной и находится под контролем, сообщили в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Вместе с тем, в профилактических целях и на фоне эпидемиологической ситуации по вирусу Нипах в Индии, в стране усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу. Особое внимание уделяется лицам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи заболевания. Перечень стран, неблагополучных по данной инфекции, пересматривается и обновляется на постоянной основе.

Медицинские организации приведены в состояние готовности на случай возможного завоза инфекции. Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, рекомендуется соблюдать меры личной профилактики. При появлении симптомов заболевания после возвращения необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и проинформировать врача о стране пребывания.

Справка

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям. Он может передаваться человеку от животных, в том числе летучих мышей и свиней, а также при тесном контакте с инфицированным человеком. Возможна передача через загрязнённые продукты питания и напитки.

Заболевание может сопровождаться высокой температурой, головной болью, общей слабостью. В тяжёлых случаях возможны поражение центральной нервной системы и развитие пневмонии.

На сегодняшний день специфического лечения и одобренной вакцины против вируса Нипах не существует — медицинская помощь носит симптоматический характер.

