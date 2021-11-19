Грант «в кармане». Ученик из Костаная стал лучшим в Президентской олимпиаде

С 15 по 18 ноября министерством образования и науки РК проведена ХIV Президентская олимпиада по предметам естественно – математического цикла. В этом году на олимпиаде собрались 183 лучших школьника республики, чтобы продемонстрировать свои знания по математике, физике, химии и биологии.

Ученик 12-класса Назарбаев Интеллектуальной школы Костаная Алижан Ибраев показал отличные знания и стал одним из победителей в Президентской олимпиаде. Кроме этого, он получил сертификат на образовательный грант одного из самых престижных технических университетов Казахстана — Satbayev University.

«Много эмоций, неимоверная радость. Упорно готовился по всем дисциплинам с учителями математики, физики, химии и биологии. Хотелось бы выразить им отдельную благодарность, так как они проводили со мной много времени, разъясняя олимпиадные задания. В будущем планирую связать свою жизнь с наукой, в частности, с химией», — поделился победитель Ибраев Алижан.

Алижан готовился с такими учителями, как учитель физики Евгений Подгайный, учитель математики Юлия Злоба, учитель химии Алия Нурушева и учитель биологии Галина Вартаньян.

По итогам Президентской олимпиады ученики NIS награждены 4 золотыми, 3 серебряными и 7 бронзовыми медалями.

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