Граждане Казахстана теперь могут пригласить иностранцев в нашу страну всего за 5 дней

Граждане Казахстана теперь могут пригласить иностранцев в нашу страну всего за 5...

Причем для этого им не нужно идти в миграционную службу. Достаточно зайти на визово-миграционный портал и воспользоваться электронной услугой. Ранее, чтобы оформить приглашение на въезд, необходимо было собрать пакет документов, приходить лично и ждать ответа 30 дней, а то и дольше, — сообщает alau.kz

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Министерство внутренних дел Казахстана перевело услугу «Приглашение иностранца» в электроннный формат. Теперь эту услугу можно получить, не выходя из дома, за 5 дней на визово-миграционном портале www.vmp.gov.kz. Прежде оформление этой услуги осуществлялось в бумажном виде и отнимало много времени, необходимо было собирать документы, тратилось от 30 дней и больше. Воспользоваться ей могут все граждане республики для приглашения граждан из стран дальнего зарубежья. Жителям СНГ такая виза не нужна.

«Любое юридическое либо физическое лицо может воспользоваться Интернетом, при наличии электронно-цифровой подписи. Войти на визово-миграционный портал. Оформить приглашение иностранного гражданина по визам категории В 1, В 2, В 3 и В 10. То есть в деловом порядке и в частном», — говорит начальник Управления миграционной службы Департамента полиции Костанайской области Кайрат Дутпаев.

К слову, услуга платная и стоит 1262 тенге. Оплата производится также в режиме онлайн. Затем….

«Это приглашение поступает в электронном формате к нам. Мы рассматриваем в течении пяти дней. Одабривается. То есть дается положительное заключение. Ходатайствующее лицо видит номер визовой поддержки и также в электронном формате отправляет иностранному гражданину, которого собирается пригласить», — продолжил Кайрат Дутпаев.

В свою очередь приглашенному иностранному гостю достаточно заполнить 10-значный регистрационный номер на визово-миграционном портале и в течение 15 минут он получает электронную визу для въезда в нашу республику, которую достаточно распечатать и показать при прохождении паспортного контроля на границе РК.

В Костанайской области электронной услугой «Приглашение иностранца» уже воспользовались 50 человек.