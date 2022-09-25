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Граждане России задержаны на казахстанской границе

Сотрудники Комитета национальной безопасности задержали граждан России на казахстанской границе, передает Tengrinews.kz.

25 сентября 2022 года на участке Департамента пограничной службы по Костанайской области пограничным нарядом отделения «Тобыл» задержаны трое граждан Российской Федерации, нарушившие границу в обход действующего пункта пропуска.

«Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации.
В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне», — говорится на сайте КНБ.

В комитете добавили, что подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме в целях надежного обеспечения пограничной безопасности Казахстана.

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