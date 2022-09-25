Граждане России задержаны на казахстанской границе

Сотрудники Комитета национальной безопасности задержали граждан России на казахстанской границе, передает Tengrinews.kz.
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25 сентября 2022 года на участке Департамента пограничной службы по Костанайской области пограничным нарядом отделения «Тобыл» задержаны трое граждан Российской Федерации, нарушившие границу в обход действующего пункта пропуска.
«Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации.
В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне», — говорится на сайте КНБ.
В комитете добавили, что подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме в целях надежного обеспечения пограничной безопасности Казахстана.
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