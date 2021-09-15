Гражданский штаб, поддерживающий вакцинацию, приехал в Костанайскую область

Увеличить число вакцинированных жителей страны — такая задача стоит перед инициативной группой республиканского Гражданского штаба. Штаб работает недавно, но его участники уже смогли сподвигнуть множество казахстанцев получить прививку. Инициативная группа посетила и Костанайскую область. С ее представителями встретилась и наша съемочная группа.

Гражданский штаб из города Нур-Султан, поддерживающий вакцинацию посетил Костанайскую область для встречи с общественными деятелями. По словам руководителя группы Рахима Ошакбаева основная задача штаба увеличить число вакцинированных жителей страны.

«Мы считаем, что многие казахстанцы, в том числе и жители Костаная они полагают, что пик коронавируса был в прошлом году, на самом деле он происходит здесь и сейчас. В июле- августе Казахстан вошел в 10 стран по смертности от коронавируса и сравнивая с показателями прошлого года, мы видим, что у нас 6-7 кратное превышение по заболеваемости и по смертности происходит. Но, к сожалению сейчас есть такая определенная психологическая усталость, люди свыклись с тем, что коронавирус есть, но пандемия есть здесь и сейчас, и единственным выходом из нее является вакцинация»,- говорит руководитель инициативной группы Гражданского штаба Рахим Ошакбаев.

Это мнение полностью разделяет Маргарита Бисенова, главный врач костанайской поликлиники № 4. Она отмечает, что коллектив ее поликлиники вацинирован полностью.

«Я считаю так, мы конечно во первых должны думать о своих окружающих и думать о том, нужно вам это или не нужно. А не говорить о том, что я не пойду потому что айфон там и все прочее. Не вакцинируйтесь это ваше право, безусловно. Но, я считаю, что мы должны все-таки пропагандировать вакцинацию в первую очередь, потому что например у меня коллектив 500 человек, все вакцинированы это значит вы приходите, человек не носит на себе коронавирус и он вас не заразит на приеме у врача, это тоже имеет значение»,- отмечает глав.врач поликлиники № 4 Маргарита Бисенова.

В составе делегации приехал и официальный представитель комитет санитарно — эпидемиологического контроля. Он рассказал, что в скором времени в стране появится вакцина Pfizer, для детей от 12 лет, которых будут прививать только с согласия родителей, и беременных женщин. В планах у инициативной группы объехать все города страны.

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