Греция и Франция объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий

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Власти Франции и Греции вводят обязательную вакцинацию против Covid-19 для некоторых категорий граждан, передает informburo.kz
Во Франции вакцинация будет обязательной для медиков и всех, кто контактирует с уязвимыми категориями граждан. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.
«Обязательная вакцинация будет касаться медиков и среднего медицинского персонала в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями, а также всех специалистов или волонтёров, которые работают в контакте с уязвимыми категориями граждан», – заявил он в телеобращении.
Кроме того, по словам президента Франции, с начала учебного года в школах будут проводить специальные кампании вакцинации.
Эммануэль Макрон также заявил, что при необходимости, если процент привившихся будет недостаточным для формирования коллективного иммунитета, в стране будет рассмотрен вопрос об обязательной вакцинации для всех граждан.
«Мы должны будем перейти к вакцинации всех, потому что это единственный способ вернуться к нормальной жизни», – добавил он.
В Греции тоже объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников некоторых сфер. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в телеобращении, сообщает Cyprus Mail.
Обязательной вакцинации немедленно подлежат сотрудники домов престарелых, а с 1 сентября – медицинские работники. Отмечается, что в случае отказа от прививки их будут отстранять от работы.
Кроме того, с 16 июля в Греции невакцинированные люди не смогут посещать развлекательные заведения.
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