Греция и Франция объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий

Власти Франции и Греции вводят обязательную вакцинацию против Covid-19 для некоторых категорий граждан, передает informburo.kz

Во Франции вакцинация будет обязательной для медиков и всех, кто контактирует с уязвимыми категориями граждан. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.

«Обязательная вакцинация будет касаться медиков и среднего медицинского персонала в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями, а также всех специалистов или волонтёров, которые работают в контакте с уязвимыми категориями граждан», – заявил он в телеобращении.

Кроме того, по словам президента Франции, с начала учебного года в школах будут проводить специальные кампании вакцинации.

Эммануэль Макрон также заявил, что при необходимости, если процент привившихся будет недостаточным для формирования коллективного иммунитета, в стране будет рассмотрен вопрос об обязательной вакцинации для всех граждан.

«Мы должны будем перейти к вакцинации всех, потому что это единственный способ вернуться к нормальной жизни», – добавил он.

В Греции тоже объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников некоторых сфер. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в телеобращении, сообщает Cyprus Mail.

Обязательной вакцинации немедленно подлежат сотрудники домов престарелых, а с 1 сентября – медицинские работники. Отмечается, что в случае отказа от прививки их будут отстранять от работы.

Кроме того, с 16 июля в Греции невакцинированные люди не смогут посещать развлекательные заведения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.