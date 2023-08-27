Грибники обнаружили тело девушки. Видео с места рассылают костанайцы

Информацию о происшествии alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Видео распространяют жители Костанайской области через соцсети и мессенджеры.

«Увидели случайно. Вот машина её стоит. На переднем сидении детское кресло»,- говорит голос за кадром.

27 августа в 17.00 в 5 км от села Архиповка грибники обнаружили девушку, которая по предварительной версии, покончила жизнь самоубийством.

В настоящее время полиция по данному факту начала досудебное расследование, предусмотренное ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства».

Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

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