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Грибы, ягоды, верба. Надо ли платить за сбор, ответили в костанайской теринспекции

Фото из открытых источников

В Костанайской области хотят разработать нормы безвозмездного сбора листьев и стеблей деревьев, а так же грибов и ягод. Этого требует вступивший в силу Закон о растительном мире. Но пока никакой конкретики в этом вопросе в регионе нет и, по словам специалистов, костанайцы имеют право бесплатно пользоваться дарами природы, но только для личного пользования и собирать их не в промышленных объёмах.

Накануне православного Вербного воскресенья в социальных сетях казахстанцы бурно обсуждали сообщение, опубликованное в ряде республиканских СМИ о том, что людей, которые будут срывать вербу, ждет крупный штраф. Так, за незаконную порубку, уничтожение и повреждение дикорастущих деревьев и кустарников предусмотрен штраф для физических лиц — в размере 50 месячных расчетных показателей, а это 172 500 тенге. В Костанайской областной теринспекции отметили, что к нашему региону это не относится.

«Для личного потребления человек может собрать, чтобы унести с собой на какой-то праздник, никто не собирается какие-то препоны, драконовские чинить людей злить, здесь должен соблюден баланс, я считаю в законах», — сообщила руководитель отдела Костанайской областной теринспекции лесного хозяйства и животного мира Нина Федяй.

Но и у нас ситуация может изменится. В этом году в Казахстане был принят закон о растительном мире, который регулирует заготовку растительности вне земель лесного фонда. В новом документе говорится о том, что теперь существует два вида пользования — промышленный, когда за сбор лекарственных трав, грибов, ягод или орехов нужно брать платное разрешение, и для личного пользования, когда сбор того же происходит бесплатно.

«Но здесь есть одна оговорка — они должны быть в пределах личных норм. Проблема состоит в том, что сейчас в области не разработаны нормативы для личного потребления. Но сейчас, насколько я знаю, госорганы занимаются, управление природных ресурсов должно подготовить предложения, а областной маслихат должен утвердить»,-объясняет Нина Федяй.

Но пока сроки утверждения норм безвозмездного сбора для собственных нужд на одно физическое лицо листьев, стеблей или побегов у нас не известны, поэтому в теринспекции просят людей осуществлять его разумно, без нанесения ущерба растениям и окружающей среде.

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