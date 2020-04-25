Григорий Булатов — Память о Великой Отечественной войне

Григорий Булатов (1925-1973 г.г.), уроженец Свердловской области. На фронте с 1942 г. Рядовой 674 сп 150 сд 1-Белорусский фронт. 30.04.1945 года совместно с лейтенантом Р.Кошкарбаевым во время штурма Берлина первыми водрузили Красное Знамя на фасаде здания Рейхстага. Награжден: орденами Красного Знамени, Славы 3-ст. Боевыми медалями.

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