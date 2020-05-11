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Григорий Цындра — Память о Великой Отечественной войне

COVID-2019 в Казахстане

5138 - зарегистрированно

1941 - выздоровевших

31 - летальных случаев

62 - в Костанайской области

Цындра Григорий Романович

Дата рождения: 25.01.1912
Место рождения: Казахская ССР, Кустанайская обл., Узункольский р-н, Ясно-полянский с/с, п. Краснознаменка
Дата призыва: 25.05.1942
Место призыва: Мендыгаринский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н
Воинское звание: красноармеец
Воинская часть: 599 сп 145 сд
Выбытие из воинской части: 02.10.1943
Дата прибытия: 05.05.1943
Откуда прибыл: 541 орс

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