Григорий Цындра — Память о Великой Отечественной войне

COVID-2019 в Казахстане
5138 - зарегистрированно
1941 - выздоровевших
31 - летальных случаев
62 - в Костанайской области
Цындра Григорий Романович
Дата рождения: 25.01.1912
Место рождения: Казахская ССР, Кустанайская обл., Узункольский р-н, Ясно-полянский с/с, п. Краснознаменка
Дата призыва: 25.05.1942
Место призыва: Мендыгаринский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н
Воинское звание: красноармеец
Воинская часть: 599 сп 145 сд
Выбытие из воинской части: 02.10.1943
Дата прибытия: 05.05.1943
Откуда прибыл: 541 орс
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