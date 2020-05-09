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Григорий Елисеев — Память о Великой Отечественной войне

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1695 - выздоровевших

31 - летальных случаев

61 - в Костанайской области

Дедушка мой. Его уже нет с нами. Но светлая память хранит воспоминания о герое!
Елисеев Григорий Владимирович. Ефрейтор
1922 г. р. Свердловская обл. Ачитский район., Афанасьевское. Перечень наград: медаль за отвагу, медаль за оборону Кавказа, медаль за побелу над Германией 1941-1945.

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