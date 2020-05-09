Григорий Елисеев — Память о Великой Отечественной войне

Дедушка мой. Его уже нет с нами. Но светлая память хранит воспоминания о герое!

Елисеев Григорий Владимирович. Ефрейтор

1922 г. р. Свердловская обл. Ачитский район., Афанасьевское. Перечень наград: медаль за отвагу, медаль за оборону Кавказа, медаль за побелу над Германией 1941-1945.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.