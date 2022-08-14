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Грипп и COVID-19 будут доминировать осенью 2022 года – эксперт

Фото из открытых источников

Доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что ближайшей осенью люди чаще всего будут болеть гриппом и коронавирусом, передает zakon.kz.

Безусловно, коронавирус, как и в прошлые годы, встраивается в общую структуру острых респираторных вирусных инфекций. К этому эпидемиологическому сезону сегодня надо быть готовым, что коронавирусная инфекция также будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями, – цитирует Малинникову gazeta.ru.

Отмечается, что до пандемии инфекции, вызванные КВИ, занимали до 15% от всех других регистрируемых ОРВИ наравне с гриппом.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

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