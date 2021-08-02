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Грядёт ли новая девальвация

factum.kz

По наблюдению экономиста Армана Байганова, нынешняя ситуация сильно напоминает 2015 год, когда произошла последняя девальвация тенге, informburo.kz

Август ассоциируется с негативными событиями 2015 года, когда произошла масштабная девальвация тенге.

История показывает, что в Казахстане с периодичностью 3-5 лет происходит девальвация нацвалюты. Последняя масштабная девальвация случилась в августе 2015 года, и с тех пор курс доллара держится около отметки 400 тенге.

По данным Нацбанка РК, годовая инфляция по состоянию на июнь составила 7,9%, но наблюдая за ростом стоимости продуктов питания, многие, как и я, не верят этой статистике.

В Казахстане сейчас складывается тревожная ситуация, происходят неконтролируемые инфляционные процессы, что свидетельствует о слабости нашей экономики.

Удивительно, при повсеместно высоком уровне инфляции, росте себестоимости производства продукции, товаров и услуг курс нацвалюты остаётся стабильным.

Сейчас ситуация складывается аналогичная той, что была в преддверии девальвации 2015 года: из-за опережающего роста стоимости товаров в нашей стране по сравнению с соседями по ЕврАзЭС казахстанские предприниматели становятся неконкурентоспособными, что в конечном итоге приведёт к банкротству многих компаний, ориентированных на экспорт.

Кроме того, складывается внешний негативный фон: из-за сильной инфляции в США выросла стоимость импортных товаров, а также мировые цены на сырьевую продукцию.

Учитывая это, полагаю, что назрела необходимость коррекции нацвалюты в сторону ослабления на 5-10%.

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